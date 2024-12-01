النيابة تعاين موقع "مذبحة طوخ"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انتقل فريق من النيابة العامة بطوخ في محافظة القليوبية إلى مكان واقعة قتل عاطل لزوجته ووالدته وطفليه وزوجته وإصابته شقيقه في منطقة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ. حيث عاينت النيابة جثث الأم والزوجة وأطفال المتهم.

كشفت المعاينة أن المجني عليهم لقوا مصرعهم بالطعن والذبح، وأحرزت النيابة سلاحًا أبيض (سكين) في مكان الواقعة، بينما قضت الأم في حريق أحدثه المتهم بمسكنها.

تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى بنها العام، كما استمعت النيابة لبعض شهود العيان الذين أفادوا بأن المتهم وأسرته كانوا يقيمون بالإيجار في الشقة محل الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من الأهالي عن قيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة في قرية كفر منصور بطوخ.

دلت التحريات الأولية في الواقعة على أن العاطل يدعى "علي ط. م." ويقيم بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ، حيث قام بذبح زوجته وابنه وابنته، وأحرق جثة والدته وشقيقه، ما أسفر عن وفاة والدته في الحال، فيما تم نقل شقيقه إلى العناية المركزة في حالة خطرة.

تولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لفحص جثامين الضحايا، والاستعلام عن حالة المصاب، وطلب تحريات المباحث.

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