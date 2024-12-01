والدة ضحية مذبحة طوخ: "حرق قلبي على بنتي وأحفادي"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعربت والدة "نعمة" الزوجة التي لقيت مصرعها على يد زوجها في مذبحة بشعة في منطقة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور، مركز طوخ، عن صدمتها الكبيرة بعد فقدان ابنتها وأحفادها، قائلة: "حرق قلبي على بنتي وأحفادي".

وأضافت والدة الضحية في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ابنتها كانت تعمل بائعة خضار وتكافح من أجل تربية أطفالها، مشيرة إلى أن "كانت شقيانة على أكل عيشها". وتابعت أنها تفاجأت بالحادثة عندما أخبرها الجيران بضرورة التوجه إلى منزل ابنتها قائلين: "تعالي الحقي بنتك".

وعند وصولها إلى المنزل، وجدت ابنتها مذبوحة إلى جانب طفليها، وقالت بدموع: "دخلت البيت لقيت بنتي مذبوحة وبنتها وابنها جنبها مذبوحين"، وأضافت: "عايزة حق بنتي وأحفادي وإعدام المتهم".

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي عن قيام عاطل بقتل زوجته وطفليه، وأصاب والدته وشقيقه في قرية كفر منصور بطوخ. وأظهرت التحريات الأولية أن الجاني، وهو عاطل يدعى "علي ط. م."، قام بذبح زوجته وطفليه، وحرق جثة والدته وشقيقه، حيث توفيت والدته على الفور وتم نقل شقيقه إلى المستشفى في حالة خطرة.

وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأصدرت قرارًا بندب الطب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب، كما طلبت تحريات المباحث لاستكمال التحقيقات.

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