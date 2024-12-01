5 ضحايا ذبحًا وحرقًا.. ماذا جرى في جريمة طوخ؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

جريمة بشعة هزت أرجاء منطقة عزبة الصفيح، التابعة لقرية كفر منصور بطوخ في محافظة القليوبية، بعد أن تجرد أب من مشاعر الإنسانية والرحمة، وانتزع من قلبه مشاعر الأبوة، حينما أقدم على ذبح طفليه وفلذة كبده وزوجته، ولم يكتفي بذلك بل قام بحرق والدته وشقيقه.

في الساعات الأولى من صباح يوم الواقعة، بملامح طفولية بريئة استيقظ الطفل وشقيقته الضحيتان كعادتهما، ذهبا إلى والدهما يطلبان الإفطار، وبعد أن تناولا وجبتيهما، ظل الأب جالسًا مكانه بملامح باردة شارد الذهن تحت تأثير إدمانه المواد المخدرة، وبعد مرور بعض الوقت، قام المذكور من جلسته وانهال بالطعنات على زوجته وطفليه ثم ذبحهم دون شفقة أو رحمة داخل غرفة نومهم بمنزلهم بعزبة الصفيح.

انتظر عدة أيام يجلس وسط أسرته بعد أن فارقوا الحياة يخطط لقتل والدته وشقيقه الأصغر.

وبعد فجر اليوم الأحد، توجه المتهم إلى منزل والدته وشقيقه، ووضع مواد سريعة الاشتعال داخل المنزل وأشعل النيران مستغلًا نوم الضحيتين، وفر هاربًا، حيث ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض عليه، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

دلت التحريات الأولية في الواقعة إلى قيام عاطل يدعى على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وابنته وحرق والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال، ونقل شقيقه في حالة خطرة بالعناية المركزة.

تولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.

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