الجاني سوابق وبيشرب مخدرات.. تفاصيل جديدة في واقعة المذبحة الأسرية بكفر منصور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تجرد عاطل من المشاعر الإنسانية وذبح زوجته وطفليه وأشعل النيران في والدته وشقيقه في قرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ محافظة القليوبية، مما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وألقي القبض على المتهم، ونقل الجثث إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لمناظرة جثامين المجني عليهم وطلب تحريات المباحث.

وكشفت تحريات رجال مباحث طوخ في الواقعة، أن المتهم ويدعى "ع ط م" يتعاطى المخدرات ولديه سوابق إجرامية، وأنه وشقيقه يعملان في بيع الخردة، ولهما سمعة سيئة في العزبة التي يقطنان بها.

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