لُقّب بـ"أسد الصالحين".. أهالي الأقصر يشيعون جثمان الشيخ محمد الجيلاني لمثواه الأخير -صور

الأقصر-محمد محروس:

شيع أهالي مدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، عصر اليوم الخميس، جثمان الشيخ محمد أحمد الجيلاني الملقب بـ"أسد الصالحين"؛ إلى مثواه الأخير.

وتوفى الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد تعرضه إلى لأزمة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولي.

والساحة الجيلانية تقع فى مدينة الطود جنوب الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة للشيخ الجيلاني، الذي يرجع نسبه لسيدنا الحسن حفيد النبي "صلى الله عليه وسلم"، وهو عم الشيخ أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية.

وتؤدي الساحة الجيلانية دور كبير في مساعدة الفقراء، والصلح بين العائلات في الأقصر، وبُنيت في عام 1967، وكانت فى مكان آخر قريب من المكان الحالي، لكن الساحة بشكلها ومكانها الحالي شيدت عام 1981، وتم افتتاحها رسميًا عام 1983، والمسجد فى عام 1993، بحضور محافظ قنا آنذاك يحيي البهنساوى، مساحتها فدان ونصف الفدان، وتحتوي على مسجدين؛ أحدهما للرجال والآخر للنساء، وغرفة لكبار الضيوف، واثنين من "البرندات" كل منهما تحتوى على 400 أريكة للجلوس، وأربعة غرف نوم للضيوف المغتربين، إضافة إلى صحن المسجد ومطبخ وبوفيه، و2 سفرة كل واحدة منهما تسع 200 فرد.