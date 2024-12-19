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"الأتوبيس اتقلب".. 5 مصابين في حادث تصادم بسوهاج

02:35 م الخميس 19 ديسمبر 2024

انقلاب اتوبيس

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة أجرة وأتوبيس نقل جماعي، على الطريق الزراعي السريع الغربي "سوهاج- أسيوط"، بالمراغة شمالي المحافظة.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق الزراعي الغربي شمال مدينة المراغة انفجرت أحد الإطارات الخلفية للسيارة، ما نتج عنه اختلال عجلة القيادة بيد السائق، واصطدام بأتوبيس نقل جماعي "بدون ركاب" وأثناء محاولة قائده مفاداة السيارة انقلب على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد الأتوبيس و4 من مستقلي السيارة الأجرة بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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حادث تصادم سوهاج الطريق الزراعي
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