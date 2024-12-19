اليوم.. وزير الشباب والرياضة يفتتح ويتفقد عددًا من المشروعات في المنيا

المنيا- جمال محمد:

يزور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محافظة المنيا، اليوم الخميس، لافتتاح النُزل الدولي وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كما سيتفقد عددًا من الفعاليات والأنشطة.

ومن المقرر أن يستقبل المحافظ، وزير الشباب والرياضة، بالديوان العام، وعقد لقاء مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، يعقبه تفقد أنشطة ومشروعات الوزارة بمركز شباب المدينة.

كما يفتتح الوزير نُزل الشباب الدولي، ويتوجه بعدها إلى الجامعة لمقابلة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، ومناقشة رسالة دكتوراة بمركز المؤتمرات بالجامعة.

كما سيتوجه الوزير إلى مدينة المنيا الجديدة لتفقد نادي متحدي الإعاقة، ويختتم زيارته بافتتاح بعض أعمال التطوير بنادي المنيا الرياضي.