إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم دراجة نارية بأخرى بطريق " قرية صبيح – مدينة الفرافرة" بمنطقة الكيلو 10 من الطريق، أسفر عن إصابة كلا من: "عطية عبد الوهاب عطية، 25 عامًا، أبو الوفا محمد أحمد، 15 عامًا، العقاد عبد العليم أحمد، 36 عامًا"، جمعيهم مقيمون بقرية " صبيح" التابعة لمركز الفرافرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.