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معبد الأقصر يضيء ليلاً على نفقة المحافظة

02:31 م السبت 14 ديسمبر 2024

المهندس عبدالمطلب عمارة

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الأقصر- محمد محروس:

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإنارة معبد الأقصر يوميًا من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، وذلك في إطار دعم وتنشيط القطاع السياحي بمحافظة الأقصر والجهود المبذولة لاستقبال الموسم السياحي بما يتناسب مع مكانة الأقصر العالمية.
جدير بالذكر أنه خلال شهر يوليو 2024، وفور تولي محافظ الأقصر منصبه وبدء جولاته بالمناطق الأثرية، أصدر المحافظ تعليماته بإنارة جبل البر الغربى بالأقصر يوميًا بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى 12 صباحًا، ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة

الأقصر المهندس عبدالمطلب معبد الأقصر
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