شبكة صياد تثير الأمل مجددًا.. تطورات جديدة في كارثة ميكروباص ديروط- فيديو وصور

أسيوط- محمود عجمي:

في تطور جديد ومثير، أثارت شبكة صياد أملًا بين عائلات ضحايا حادث ميكروباص ديروط الذي وقع منذ أكثر من 45 ساعة، حينما علقت بها قطعة ملابس يُعتقد أنها تعود لأحد المفقودين. الحادث الأليم شهد سقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، وما زالت فرق الإنقاذ النهري والضفادع البشرية تبحث عن جثامين المفقودين.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في أسيوط جهودها اليوم الثلاثاء للبحث عن ثلاثة مفقودين إثر انزلاق ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط يوم الأحد الماضي.

ولليوم الثالث على التوالي، تكثف قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث بمشاركة 25 غطاسًا للعثور على الضحايا.

الجلباب الذي عثر عليه أثار موجة من الأمل بين الأهالي الذين تجمعوا بالقرب من موقع الحادث، على أمل أن يكون هذا الاكتشاف خطوة نحو الوصول إلى أحبائهم المفقودين. فرق الإنقاذ ما زالت تواصل جهودها الحثيثة في ظل ظروف صعبة، فيما يتشبث الأهالي بأمل العثور على ذويهم.

الحادث يظل محور اهتمام الجميع، حيث ينتظر أهالي الضحايا بفارغ الصبر أي خبر عن أحبائهم الذين ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تُبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء هذه المأساة وإعادة الجثامين إلى أسرهم.

وقررت نيابة ديروط بمحافظة أسيوط حبس سائق الميكروباص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه على المستشفى النفسي والعصبي والإدمان لإجراء تحليل المخدرات.

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ديروط إلى موقع الحادث لمعاينة سقوط ميكروباص في الترعة الإبراهيمية وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط ببلاغ من غرفة عمليات النجدة عن سقوط ميكروباص محمل بالركاب في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط. انتقل اللواء نصار وقيادات المديرية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انزلاق السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" في الترعة.

باشرت قوات الإنقاذ النهري البحث عن ركاب السيارة، وتمكنت من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، وتواصل البحث عن المفقودين. وأفاد شهود عيان بإنقاذ ستة أشخاص، بينهم طفلتان، قبل انزلاق السيارة في الترعة.

قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين، وأمر بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث. تم إنقاذ ستة مواطنين وانتشال جثة ونقلها إلى مستشفى ديروط المركزي، ورفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية.

كلف المحافظ مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة ديروط، بمتابعة الحادث وتقديم الدعم اللازم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بحصر المصابين والمتوفين وصرف الإعانات العاجلة والتعويضات لأسرهم. أكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الرعاية الاجتماعية للمتضررين، وقدم التعازي لأسر الضحايا.

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