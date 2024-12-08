لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

15 غواصًا للبحث عن باقي ركاب الميكروباص الغارق بأسيوط (فيديو وصور)

11:39 م الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    البحث عن باقي ركاب الميكروباص الغارق بأسيوط (1)
  • عرض 4 صورة
    البحث عن باقي ركاب الميكروباص الغارق بأسيوط (3)
  • عرض 4 صورة
    البحث عن باقي ركاب الميكروباص الغارق بأسيوط (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط - محمود العجمي:

تواصل فرق الإنقاذ، مستعينةً 15 غواصًا، عمليات البحث عن ركاب الميكروباص الغارق في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط في محافظة أسيوط، وذلك بعد انتشال جثمان سيدة ومصاب، وسحب الميكروباص من المياه.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط الميكروباص في الترعة، وعلى إثره انتقلت قوات الحماية المدنية مع قوة من الشرطة إلى مكان الحادث للبدء في عمليات الإنقاذ.

وتباينت روايات الأهالي حول ما حدث لركاب الميكروباص قبل انقلابه في الترعة بالقرب من موقف الركاب، إذ قال بعض الشهود أن عدد كبير من الركاب تمكنوا من القفز من السيارة قبل غرقها، بينما أشار آخرون إلى وجود عدد كبير من الضحايا، فيما لم يتثن لمصراوي التأكد من عدد الركاب، إذ أكدت أجهزة الأمن أن أعمال البحث عن ناجين لا تزال جارية.

اقرأ أيضًا:

انتشال جثمان سيدة ومصاب من ركاب الميكروباص الغارق بأسيوط (فيديو وصور)

الميكروباص الغارق أسيوط مدير أمن أسيوط ترعة الإبراهيمية الميكروباص الغارق بأسيوط قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأسباب إنسانية.. روسيا تستقبل بشار الأسد وتمنحه حق اللجوء
* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب