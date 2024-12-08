15 غواصًا للبحث عن باقي ركاب الميكروباص الغارق بأسيوط (فيديو وصور)

أسيوط - محمود العجمي:

تواصل فرق الإنقاذ، مستعينةً 15 غواصًا، عمليات البحث عن ركاب الميكروباص الغارق في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط في محافظة أسيوط، وذلك بعد انتشال جثمان سيدة ومصاب، وسحب الميكروباص من المياه.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط الميكروباص في الترعة، وعلى إثره انتقلت قوات الحماية المدنية مع قوة من الشرطة إلى مكان الحادث للبدء في عمليات الإنقاذ.

وتباينت روايات الأهالي حول ما حدث لركاب الميكروباص قبل انقلابه في الترعة بالقرب من موقف الركاب، إذ قال بعض الشهود أن عدد كبير من الركاب تمكنوا من القفز من السيارة قبل غرقها، بينما أشار آخرون إلى وجود عدد كبير من الضحايا، فيما لم يتثن لمصراوي التأكد من عدد الركاب، إذ أكدت أجهزة الأمن أن أعمال البحث عن ناجين لا تزال جارية.

اقرأ أيضًا:

انتشال جثمان سيدة ومصاب من ركاب الميكروباص الغارق بأسيوط (فيديو وصور)