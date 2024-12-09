حادث ميكروباص ترعة الإبراهيمية.. ليلة الألم والفقد في ديروط (فيديو وصور)

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت مدينة ديروط بمحافظة أسيوط مساء الأحد حادثًا مأساويًا حين سقط ميكروباص يقل 11 راكبًا في الترعة الإبراهيمية، ما أسفر عن فقدان العديد من الضحايا وتحول لحظة عادية إلى كابوس مرعب.

وقع الحادث في الساعة 7:20 مساءً عندما تحرك الميكروباص رقم "6252 ي.ص.ج" فجأة إلى الخلف أثناء توقفه، ليسقط في مياه الترعة الإبراهيمية.

كانت من بين الركاب سيدة مع طفليها، حيث تمكنت من إلقاء ابنتيها خارج السيارة قبل سقوطها، لكن الأم لم تنجُ.

هرعت فرق الإنقاذ النهري وقوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

تم انتشال جثة أحد الضحايا وإخراج السيارة من المياه، فيما لا يزال البحث جاريًا عن ستة مفقودين. تم الدفع بـ 25 غطاسًا للمشاركة في البحث.

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صرف تعويضات قدرها: 50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفى، 25 ألف جنيه لكل فرد آخر من الضحايا، و5 آلاف جنيه للمصابين.

أمرت الجهات المعنية بتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا وتكثيف الجهود لانتشال المفقودين.

عائلات الضحايا تجمعت على ضفاف الترعة في مشهد يملؤه الحزن والأسى، متابعين جهود الإنقاذ. والدة إحدى الضحايا، شريهان عثمان، ناشدت بصوت يملؤه الألم: "اطلعي لولادك يا بنتي... يارب طلعها".



