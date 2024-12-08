فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص أسيوط الغارق (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

بدأت فرق الإنقاذ النهري عمليات البحث عن ناجين بعد سقوط ميكروباص بـ 14 راكبًا في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط في محافظة أسيوط، اليوم الأحد.

وذكرت التقارير أن السيارة انقلبت في الترعة بالقرب من موقف الركاب، ما استدعى تدخل فرق الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع الحادث على الفور لانتشال السيارة والبحث عن ناجين.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط الميكروباص في الترعة، وعلى إثره انتقلت قوات الحماية المدنية مع قوة من الشرطة إلى مكان الحادث للبدء في عمليات الإنقاذ.