ميكروباص ترعة الإبراهيمية.. استخراج مصاب والبحث عن ناجين

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مطلع عن آخر تطورات سقوط ميكروباص بـ 14 راكبًا في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط في محافظة أسيوط، اليوم الأحد.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن فرق الإنقاذ نقلت مصابا إلى مستشفى ديروط حتى الآن -دون تحديد عدد الوفيات- وسط استمرار عملية البحث عن ناجيين بواسطة الضفادع البشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط ميكروباص بترعة متاخمة لطريق أسيوط المنيا الزراعي.

وتبين بالفحص المبدئي سقوط السيارة في الترعة بالقرب من موقف الركاب، وعلى إثره انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث للبدء في عمليات الإنقاذ.