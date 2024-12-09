أسيوط - محمود عجمي:

على ضفاف الترعة الإبراهيمية، جلست والدة "شريهان عثمان صديقي"، إحدى ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص، تتابع فرق الغواصين على أمل العثور على ابنتها، وتغمرها الدموع وهي تردد: "اطلعي لولادك يا بنتي... يارب طلعها".

أفاد شهود عيان، أن "شريهان عثمان صديقي" من قرية ديروط الشريف كانت تستقل السيارة المنكوبة مع ابنتيها، وعندما شعرت بانزلاق السيارة إلى الخلف، ألقت بابنتيها إلى الخارج، لكنها لم تتمكن من النجاة بنفسها، فكتب الله النجاة لابنتيها وسقطت الأم مع ركاب السيارة في قاع الترعة الإبراهيمية.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بأسيوط البحث عن ستة أشخاص مفقودين في حادث انزلاق السيارة. تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوقوع الحادث، حيث انزلقت السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" المحملة بالركاب في الترعة، وانتقل اللواء نصار وقيادات المديرية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث فورًا.

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، وتواصل البحث عن المفقودين. وأفاد شهود عيان بأنه تم إنقاذ أربعة أشخاص، بينهم طفلتان، قبل انزلاق السيارة في الترعة، ودفعت قوات الإنقاذ بـ 25 غطاسًا للمشاركة في عمليات البحث.

قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين، حيث سيتم صرف 50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفي، و25 ألف جنيه لأفراد الأسرة المتوفين، و5 آلاف جنيه للمصابين.

أمر المحافظ بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث تم إنقاذ أربعة مواطنين وانتشال جثة من المياه ونقلها إلى مستشفى ديروط المركزي، كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية، وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن باقي المفقودين.

أكد المحافظ، تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسر الضحايا والمصابين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم الرعاية الإنسانية في الأزمات والكوارث.

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