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انتشال جثمان سيدة ومصاب من ركاب الميكروباص الغارق بأسيوط (فيديو وصور)

10:37 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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  • عرض 16 صورة
    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (2)
  • عرض 16 صورة
    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (4)
  • عرض 16 صورة
    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (5)
  • عرض 16 صورة
    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (6)
  • عرض 16 صورة
    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (7)
  • عرض 16 صورة
    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (9)
  • عرض 16 صورة
    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (10)
  • عرض 16 صورة
    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (8)
  • عرض 16 صورة
    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (12)
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    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (3)
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    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (11)
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    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (15)
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    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (16)
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    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (13)
  • عرض 16 صورة
    فرق الإنقاذ تبحث عن 14 راكبًا بميكروباص بأسيوط الغارق (14)
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أسيوط - محمود العجمي:

انتشلت فرق الإنقاذ النهري، مساء اليوم الأحد، جثمان سيدة ومصابا من ركاب الميكروباص الغارق في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تباينت روايات الأهالي حول ما حدث لركاب الميكروباص قبل انقلابه في الترعة بالقرب من موقف الركاب، إذ قال بعض الشهود أن عدد كبير من الركاب تمكنوا من القفز من السيارة قبل غرقها، بينما أشار آخرون إلى وجود عدد كبير من الضحايا، فيما لم يتثن لمصراوي التأكد من عدد الركاب، إذ أكدت أجهزة الأمن أن أعمال البحث عن ناجين لا تزال جارية.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط الميكروباص في الترعة، وعلى إثره انتقلت قوات الحماية المدنية مع قوة من الشرطة إلى مكان الحادث للبدء في عمليات الإنقاذ.

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