مصنع جبن على 659 فدانا.. خطة لتطوير مشروع "عاداة" للإنتاج الحيواني بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وجود خطة لتطوير مشروع "عاداة" للإنتاج الحيواني لما له أهمية اقتصادية كبيرة بما يشمله من مزارع إنتاج حيوانى ( تسمين ـ حلاب ـ عشار ) وبعض الصناعات القائمة مثل مصنع جبن على مساحة 659 فدانا بكفر الدوار.

جاء ذلك خلال تفقده للمشروع بحضور المهندس خيرى الجعفرى مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار، والدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة هدى متولى نصر عميد كلية الزراعة، ومحمد أبو زيد مدير الشئون القانونية بالمحافظة والمهندس ممدوح جبر مدير المشروع.

وأشار عزام إلى دعم المزرعة بالعدد الكافي من الرؤوس والسلالات الجيدة التي تمتاز بالتأقلم مع المناخ وغزارة الإنتاج وجودته، موضحًا أن المزرعة بها حاليًا 907 رأس كالتالي: 259 أبقار و50 جاموس و72 رضيع بقرى و15 رضيع جاموس و 452 فطام بقرى و 54 فطام جاموس و 2 حرز نيابة و 3 دواب.

وبحث عزام إمكانية رفع كفاءة وتطوير مظلات محطات التربية لاستيعاب 1000 رأس ماشية، وإنشاء خط إنتاج أعلاف لسد احتياجات الحيوانات من العلف، وتقليل النفقات وتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة العلف، وتشغيل مصنع منتجات الألبان بالجبن والألبان بمشتقاتها، وإنشاء مزرعة للبط داخل المشروع.

كما تفقد وكيل الوزارة مشروع الإنتاج النباتى من بنجر السكر والقمح حيث يمتلك المشروع 488 فدان تم زراعة 300 فدان قمح ، و 138 فدان برسيم ، و 50 فدان بنجر السكر ، وأشار إلى إمكانية إدخال بعض المحاصيل لإنتاج العلف الأخضر للحيوان، وإدخال منظومة الزراعة الآلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في اختيار أفضل أنواع التقاوي المستخدمة في الزراعة.