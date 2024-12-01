نجار ينهي حياة ابن عمه في الإسكندرية والمحكمة تعاقبه بالسجن المشدد

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل ابن عمه، وذلك بسبب خلافات الميراث.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت غريب، والمستشار تامر محمد أبو المكارم، والمستشار محمد سعد موسي.

ترجع وقائع القضية رقم 16631 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد مصرع مواطن إثر إصابته بطعنة بسلاح أبيض.

كشفت التحقيقات وجود خلافات سابقة بسبب الميراث بين كل من المتهم "س.م.ي" نجار مسلح وابن عمه المجني عليه "ص.أ.ي" بسبب رغبة الأول في الاستيلاء على الشقة محل سكن المجني عليه والتي آلت إليه عن طريق الميراث.

وبحسب أوراق القضية، يوم الواقعة وقعت مشادة كلامية بين المتهم ووالده بسبب الشقة وعقب نزوله الشارع تقابل مع المجني عليه والذي حاول تهدئته إلا أن المتهم طعنه بسلاح أبيض.

جرى نقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

تحرر محضر بقسم شرطة المنتزه ثان بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.