قضية ثأر.. إحالة أوراق عاملين قتلا مزارعًا بالعدوة للمفتي

المنيا-جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بإحالة أوراق عاملين إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقاً، لقتلهما مزارع أخذًا بالثأر في مركز العدوة.

وجاء الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم، وأحمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون، ضد كل من : "ك، ع، ا، م"، و"م، ع، ا" عاملان، مقيمان بإحدى قرى مركز العدوة، وحددت جلسة دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة، إلى بداية العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز العدوة بلاغاً بالعثور على جثة مزارع مصابة بطعنات وملقاة بالأرض الزراعية.

جرى تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، وجرى كشف تفاصيل الجريمة، وإلقاء القبض على المتهمين والأسلحة المستخدمة، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق، والمحاكمة الجنائية، إلى أن صدر حكم اليوم.