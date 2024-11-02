تحمل 2014 سائحًا.. السفينة LIRICA تصل ميناء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت السفينة السياحية " LIRICA" إلى ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، على متنها 2014 سائحًا من مختلف الجنسيات، فضلًا عن 470 فردًا من البحارة والطاقم الخاص بها، وذلك في ضمن جولتها بموانئ البحر المتوسط.

ورست السفينة التي ترفع علم بنما وتتبع للتوكيل الملاحي MSC على أرصفة محطة الركاب البحرية قادمة من ميناء بورسعيد ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى دولة كرواتيا.

وأشاد السياح وركاب السفينة بمراسم استقبال السفينة إذ جرى تنظيم عددًا من العروض الفنية لفرقة ستورم "STORM" والتي نالت إعجابهم وتفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني.

كان في استقبال السفينة السياحية كل من اللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي، مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية.

وقال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المزارات والمعالم السياحية بالإسكندرية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان، مؤكدً على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.