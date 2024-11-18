"كنت بأدبها بالخشبة".. عامل فى كفر الشيخ ينهي حياة زوجته الحامل

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهى عامل أربعيني يقيم بمركز البرلس في كفر الشيخ، حياة زوجته بتعديه عليها بالضرب المبرح نتيجة خلافات بينهما، محدثًا بها إصابات شديدة أدت إلى وفاتها.

كان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة البرلس إشارة من نقطة شرطة مستشفى بلطيم المركزي بوصول "سهير.ا.س"، 29 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بلطيم، جثة هامدة وبها العديد من الإصابات.

وبتوقيع الفحص الطبي عليها تبين أنها حامل في الشهر التاسع، وبها كسور في الذراع الأيمن، وكسور أخرى في القدم اليمنى وبعض السحجات والكدمات في أنحاء متفرقة بالجسم فيما تعرضت لنزيف حاد نتيجة الحمل جراء التعدي عليها.

وانتقل الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس رفقة النقيب محمد مروان، معاون مباحث المركز إلى مستشفى بلطيم المركزي للوقوف على حقيقة البلاغ.

وبسؤال عائلتها اتهموا زوجها العرفي المدعو "فوزي.ب.ش"، 47 عامًا، ويقيم بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بلطيم بالتسبب في وفاتها بتعديه عليها بالضرب المبرح في محل إقامتهما بالقرية.

وكشفت تحريات الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، عن حدوث خلافات زوجية بين المتهم وزوجته المجني عليها قام على إثرها بالتعدى عليها بقطعة "خشب" محدثًا إصابات ما أدى إلى وفاتها.

وألقي القبض على الزوج المتهم، واقتيد إلى مركز شرطة البرلس وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات واتهامات أسرة زوجته المجني عليها أقر بحقيقتها مقررًا أنه كان يرغب في تأديبها نتيجة خلافاته معها ولم يقصد قتلها.

وجرى إيداع جثة المجني عليها بمشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وتحرر بذلك المحضر رقم 6788 لسنة 2024 إداري مركز شرطة البرلس، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.