غداً قطع الكهرباء فى المنيا لمدة 5 ساعات.. تعرف على المناطق والتوقيت

المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا، اليوم الجمعة، عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة شوارع رئيسية بمدينة المنيا، غداً السبت لمدة 5 ساعات لأعمال الصيانة.

أوضحت الشركة، أن المناطق التي ستشهد انقطاع التيار هي المنطقة الواقعة ما بين شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي، حتى حي الأخصاص بحي شمال المدينة، بامتداد شارع عدنان المالكي، وشارع رمسيس، وشارع نفرتيتي، وشارع الخلفاء بأرض سلطان بمدينة المنيا.

وبحسب بيان الشركة، فإن الانقطاع سيبدأ من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، نظراً لقيام شركة الكهرباء بأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية المسؤولة عن تغذية تلك المناطق.