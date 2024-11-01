لمدة 6 ساعات.. خريطة انقطاع الكهرباء في 16 قرية بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت هندسة كهرباء مركز ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا، عن انقطاع التيار الكهربائي في 16 منطقة وقرية، بدءًا من غدًا السبت ولمدة 4 أيام.

وبحسب بيان الشركة فإن خريطة قطع التيار عن المناطق وفقًا للآتي:

السبت الموافق 2 / 11 في قرى (المعصرة - الخواجة - بلة المستجدة - منشية جلال) التابعين للوحدة المحلية بصندفا .

الأحد الموافق 3 / 11 في قرى (المعايشة - حماضة - الطريق الصحراوي الشرقي) التابعين للوحدة المحلية ببني صامت .

الثلاثاء 5 / 11 في قرى (المطارات - السلام - أولاد حمدان - العصيان) التابعين للوحدة المحلية ببنى صامت .

الأربعاء 6 / 11 في قرى (سيوة – الفرجان - أم الساس - بني علي - أم السنط) التابعين للوحدة المحلية ببنى على.

اعتباراً من الساعة 8 صباحاً، وحتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك نظراً لأعمال الصيانة العامة لخطوط الكهرباء المسؤولة عن تغذية تلك القرى .

من جانب آخر أعلنت المهندسة زينب أحمد مدير فرع شركة مياه الشرب ببني مزار أن انقطاع الكهرباء سيتسبب فى انقطاع المياه عن المناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين بأخذ احتياجاتهم من المياه في تلك الأوقات.





