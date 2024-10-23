عثر على جثته غارقا في مصرف.. كشف غموض اختفاء شاب بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية غموض اختفاء شاب يدعى محمد وائل، عقب تغيب عن أسرته، حيث جرى العثور على جثته غارقا في مصرف أسفل كوبري المظلات.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى وائل محمد، غارقا بمصرف تحت كوبري المظلات.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وبفحص بلاغات التغيب تبين أن أسرته حررت محضرا بتغيبه وبمطابقة أوصافه تبين أنه ذات الشاب المبلغ باختفائه.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.