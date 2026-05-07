إعلان

​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر

كتب : محمود الطوخي

06:49 م 07/05/2026 تعديل في 07:24 م

سفينة هونديوس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غادر نحو 40 راكبا سفينة سياحية تفشى فيها فيروس هانتا القاتل، حيث نزلوا في جزيرة سانت هيلينا الواقعة جنوب المحيط الأطلسي، وفق ما أفاد به مسؤولون هولنديون لشبكة "سكاي نيوز عربية".

عزلة جزيرة سانت هيلينا وتفشي فيروس هانتا

تتبع الجزيرة التي استقبلت الركاب بريطانيا، وتُصنف ضمن أكثر الجزر عزلة في العالم، إذ تبعد مسافة تصل إلى 1900 كيلومتر عن السواحل الغربية لقارة إفريقيا.

تحقيقات أرجنتينية حول مصدر فيروس هانتا

باشر مسؤولون وخبراء في الأرجنتين إجراءات التحقيق لتحديد ما إذا كانت بلادهم هي مصدر تفشي فيروس هانتا الذي اجتاح السفينة السياحية العابرة للمحيط الأطلسي "إم في هونديوس."

وتأتي حالة الطوارئ الصحية على متن السفينة الراسية في عرض البحر، بالتزامن مع تسجيل الأرجنتين ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس هانتا، وهو ما يرجعه باحثو الصحة العامة المحليون إلى التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ.

تغير المناخ وانتشار فيروس هانتا في الأرجنتين

تُصنف منظمة الصحة العالمية دولة الأرجنتين، التي انطلقت منها الرحلة البحرية باتجاه القارة القطبية الجنوبية، بأنها الأعلى في معدل انتشار فيروس هانتا في أميركا اللاتينية، وهو مرض نادر ينتقل عبر القوارض.

وأوضح خبراء أن ارتفاع درجات الحرارة يساهم في توسيع نطاق انتشار فيروس هانتا؛ حيث تؤدي التغيرات في النظم البيئية الناتجة عن تغير المناخ إلى ازدهار القوارض الحاملة للفيروس في مناطق جغرافية أوسع.

حالة ذعر دولي بسبب فيروس هانتا على متن السفينة

تسببت السفينة هونديوس في حالة ذعر صحي دولي منذ يوم السبت الماضي، عقب إبلاغ منظمة الصحة العالمية بوفاة 3 ركاب نتيجة اشتباه في إصابتهم بفيروس هانتا.

وأبحرت السفينة من مدينة أوشويا في الأرجنتين بتاريخ الأول من أبريل، وترسو حاليا قبالة كاب فيردي منذ يوم الأحد، في وقت تبذل فيه فرق الطوارئ جهودا للتعامل مع الوضع الصحي المتفاقم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيروس هانتا مخاطر فيروس هانتا سفينة هونديوس جزيرة سانت هيلينا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ادّعت إصابتها بالسرطان.. دنيا فؤاد تواجه 12 بلاغًا لجمع تبرعات بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

ادّعت إصابتها بالسرطان.. دنيا فؤاد تواجه 12 بلاغًا لجمع تبرعات بالإسماعيلية
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة
اقتصاد

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات
شئون عربية و دولية

​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات
تركي آل الشيخ يكشف كواليس جديدة لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز وتوبا بويوك
زووم

تركي آل الشيخ يكشف كواليس جديدة لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز وتوبا بويوك
بعد تأكيد 5 إصابات.. لماذا يختلف فيروس "هانتا" عن كورونا" ولا يمثل جائحة؟
شئون عربية و دولية

بعد تأكيد 5 إصابات.. لماذا يختلف فيروس "هانتا" عن كورونا" ولا يمثل جائحة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر