غادر نحو 40 راكبا سفينة سياحية تفشى فيها فيروس هانتا القاتل، حيث نزلوا في جزيرة سانت هيلينا الواقعة جنوب المحيط الأطلسي، وفق ما أفاد به مسؤولون هولنديون لشبكة "سكاي نيوز عربية".

عزلة جزيرة سانت هيلينا وتفشي فيروس هانتا

تتبع الجزيرة التي استقبلت الركاب بريطانيا، وتُصنف ضمن أكثر الجزر عزلة في العالم، إذ تبعد مسافة تصل إلى 1900 كيلومتر عن السواحل الغربية لقارة إفريقيا.

تحقيقات أرجنتينية حول مصدر فيروس هانتا

باشر مسؤولون وخبراء في الأرجنتين إجراءات التحقيق لتحديد ما إذا كانت بلادهم هي مصدر تفشي فيروس هانتا الذي اجتاح السفينة السياحية العابرة للمحيط الأطلسي "إم في هونديوس."

وتأتي حالة الطوارئ الصحية على متن السفينة الراسية في عرض البحر، بالتزامن مع تسجيل الأرجنتين ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس هانتا، وهو ما يرجعه باحثو الصحة العامة المحليون إلى التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ.

تغير المناخ وانتشار فيروس هانتا في الأرجنتين

تُصنف منظمة الصحة العالمية دولة الأرجنتين، التي انطلقت منها الرحلة البحرية باتجاه القارة القطبية الجنوبية، بأنها الأعلى في معدل انتشار فيروس هانتا في أميركا اللاتينية، وهو مرض نادر ينتقل عبر القوارض.

وأوضح خبراء أن ارتفاع درجات الحرارة يساهم في توسيع نطاق انتشار فيروس هانتا؛ حيث تؤدي التغيرات في النظم البيئية الناتجة عن تغير المناخ إلى ازدهار القوارض الحاملة للفيروس في مناطق جغرافية أوسع.

حالة ذعر دولي بسبب فيروس هانتا على متن السفينة

تسببت السفينة هونديوس في حالة ذعر صحي دولي منذ يوم السبت الماضي، عقب إبلاغ منظمة الصحة العالمية بوفاة 3 ركاب نتيجة اشتباه في إصابتهم بفيروس هانتا.

وأبحرت السفينة من مدينة أوشويا في الأرجنتين بتاريخ الأول من أبريل، وترسو حاليا قبالة كاب فيردي منذ يوم الأحد، في وقت تبذل فيه فرق الطوارئ جهودا للتعامل مع الوضع الصحي المتفاقم.