إعلان

في أول زيارة له منذ تعيينه.. مبعوث ترامب لـ جرينلاند: حان الوقت لنعيد ترسيخ وجودنا

كتب : وكالات

05:32 ص 21/05/2026

المبعوث الأمريكي الخاص إلى جرينلاند جيف لاندري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى جرينلاند جيف لاندري، إن واشنطن تحتاج إلى إعادة ترسيخ وجودها في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأضاف لاندري خلال أول زيارة له إلى جرينلاند منذ تعيينه في ديسمبر 2025 بدأها الأحد: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تعيد الولايات المتحدة بصمتها في جرينلاند".

وتابع: "أعتقد أنكم ترون الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن زيادة عمليات الأمن القومي وإعادة تأهيل قواعد معينة في جرينلاند".

ويرى الرئيس ترامب أن جرينلاند ضرورية لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه إذا لم تسيطر عليها الأخيرة فستسقط في يد الصين أو روسيا.

وفي ذروة الحرب الباردة، كان لدى واشنطن 17 منشأة عسكرية في جرينلاند، لكنها أغلقتها مع الوقت، ولم يتبق لديها إلا منشأة واحدة فقط هي قاعدة بيتوفيك في شمال الجزيرة.

ويمر عبر جرينلاند أقصر مسار للصواريخ البالستية من روسيا إلى الولايات المتحدة عبر القطب الشمالي، ويُعتقد أنها تملك معادن أرضية نادرة غير مستغلة، وقد تصبح فاعلا حيويا مع ذوبان الجليد القطبي وظهور طرق شحن جديدة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الولايات المتحدة ترغب في افتتاح 3 قواعد جديدة في جنوب الجزيرة.

ويسمح اتفاق دفاعي أبرم عام 1951، تم تحديثه عام 2004، لواشنطن بزيادة نشر القوات والمنشآت العسكرية في الجزيرة شرط إبلاغ سلطات الدنمارك وجرينلاند مسبقا.

وتراجع ترامب عن تهديداته بضم جرينلاند في يناير، وتم تشكيل فريق عمل أمريكي-دنماركي-جرينلاندي للتطرق إلى مخاوف الرئيس الأمريكي المتعلقة بموسكو وبكين، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرينلاند. مبعوث ترامب لجرينلاند ترامب امريكا الدنمارك الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

تفاصيل الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة
ماذا يحدث لجسمك عند إضافة بذور الشيا إلى الإفطار؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند إضافة بذور الشيا إلى الإفطار؟

هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟
زووم

هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟

مفتي الجمهورية يدين الهجوم المسلح على مسجد بولاية كاليفورنيا
أخبار مصر

مفتي الجمهورية يدين الهجوم المسلح على مسجد بولاية كاليفورنيا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان