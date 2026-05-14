

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تدرك نية الصين تعزيز نفوذها على الساحة العالمية، ولكنها غير مستعدة للسماح بذلك على حساب دور واشنطن.

قال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بثت في 13 مايو: "إنهم الصين واثقون من أنهم سيصبحون الدولة الأكثر نفوذا في العالم، متجاوزين الولايات المتحدة لديهم خطة لتحقيق هذا الهدف، وهم بصدد تنفيذها ولا ألومهم على ذلك - لو كنتُ في الحكومة الصينية، لكانت لديّ الخطة نفسها تماما".

وأضاف: "لسنا بصدد احتواء الصين، لكن صعودها لا ينبغي أن يكون على حسابنا ولا ينبغي أن يصاحب صعودها سقوطنا".

وتابع: "عندما تتعارض خططها مع المصالح الوطنية الأمريكية، علينا أن نفعل ما هو في مصلحتنا، وستتم مناقشة ذلك خلال هذه الزيارة والأهم من ذلك، أن هذا سيكون سمة من سمات هذه العلاقة على المدى الطويل"، وفقا لروسيا اليوم.