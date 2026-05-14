إعلان

وزير خارجية أمريكا: لسنا بصدد احتواء الصين لكن صعودها لا ينبغي أن يكون على حسابنا

كتب : مصراوي

07:24 ص 14/05/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تدرك نية الصين تعزيز نفوذها على الساحة العالمية، ولكنها غير مستعدة للسماح بذلك على حساب دور واشنطن.

قال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بثت في 13 مايو: "إنهم الصين واثقون من أنهم سيصبحون الدولة الأكثر نفوذا في العالم، متجاوزين الولايات المتحدة لديهم خطة لتحقيق هذا الهدف، وهم بصدد تنفيذها ولا ألومهم على ذلك - لو كنتُ في الحكومة الصينية، لكانت لديّ الخطة نفسها تماما".

وأضاف: "لسنا بصدد احتواء الصين، لكن صعودها لا ينبغي أن يكون على حسابنا ولا ينبغي أن يصاحب صعودها سقوطنا".

وتابع: "عندما تتعارض خططها مع المصالح الوطنية الأمريكية، علينا أن نفعل ما هو في مصلحتنا، وستتم مناقشة ذلك خلال هذه الزيارة والأهم من ذلك، أن هذا سيكون سمة من سمات هذه العلاقة على المدى الطويل"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو العلاقات الأمريكية الصيني الرئيس الصيني وترامب أمريكا والصين وإيران .زيارة ترامب إلى الصين الصين أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
مصراوي ستوري

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
إبراهيم حسن: "قبلنا تدريب الزمالك علشان نتحدي الأهلي"
رياضة محلية

إبراهيم حسن: "قبلنا تدريب الزمالك علشان نتحدي الأهلي"
ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
رياضة عربية وعالمية

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
أخبار المحافظات

لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
قانون العمل الجديد يحدد حالات وقف العامل ومدى استحقاقه للأجر كاملًا
أخبار مصر

قانون العمل الجديد يحدد حالات وقف العامل ومدى استحقاقه للأجر كاملًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة