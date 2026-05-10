أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن جميع ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا مصنفون على أنهم من المخالطين المعرضين لخطر كبير.

يأتي ذلك قبل رسو السفينة "هونديوس" المتوقع، اليوم الأحد، قبالة جزيرة تينيريفي الإسبانية.

وقال المركز أمس السبت، إن جميع ركاب السفينة يعتبرون من المخالطين المعرضين لخطر كبير، وذلك كإجراء احترازي.

وقال المركز، كجزء من مشورته العلمية السريعة، إن الركاب الذين لا تظهر عليهم أعراض ستتم إعادتهم إلى بلدانهم للخضوع للحجر الصحي الذاتي عبر وسائل نقل مرتبة خصيصا لهذا الغرض، وليس عبر الرحلات الجوية التجارية العادية.

كانت الدول تستعد لإجلاء رعاياها من السفينة "هونديوس" في حوالي الساعة 06:30-07:00 بتوقيت جرينتش.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن 8 أشخاص أصيبوا بالمرض، من بينهم 3 توفوا، زوجان هولنديان ومواطن ألماني.

أفادت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تأكيد إصابة 6 من الأشخاص الثمانية بفيروس "هانتا"، مع وجود حالتين مشتبه فيهما.

وقال المركز الأوروبي، إنه على الرغم من أن الركاب سيعتبرون معرضين لخطر كبير عند النزول من السفينة، إلا أنه لن يتم اعتبار جميعهم بالضرورة معرضين لخطر كبير عند عودتهم إلى بلدانهم.

وحث المركز على إعطاء الأولوية للركاب الذين تظهر عليهم الأعراض لإجراء الفحوصات الطبية والاختبارات عند وصولهم، مضيفة أنهم قد يخضعون للعزل في تينيريفي أو يتم إجلاؤهم طبيا إلى وطنهم، حسب حالتهم.

عادة ما ينتشر الفيروس عن طريق القوارض، ولكنه يمكن أن ينتقل من شخص لآخر في حالات نادرة.

وذكرت السلطات الصحية أن خطر انتشار الفيروس منخفض، وفقا لسكاي نيوز.