قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقوم بتقديم المساعدة في ما يتعلق بحركة الملاحة المتراكمة في هرمز، مشيرا إلى أن إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمار.

أضاف ترامب، أنه يوم عظيم من أجل السلام العالمي وإيران ترغب في تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن الساحة ستشهد الكثير من التحركات الإيجابية وسيتم جني أموال طائلة.

وتابع: "قد يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط تماما كما نشهده في الولايات المتحدة".

وأوضح: "سنقوم بتخزين إمدادات من شتى الأنواع وسنبقى متربصين في الجوار لضمان سير الأمور على ما يرام والولايات المتحدة ستساعد في تخفيف الازدحام في مضيق هرمز"، وفقا لروسيا اليوم.