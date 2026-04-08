البيت الأبيض: ترامب تمكن من فتح مضيق هرمز.. ولا تستهينوا بقدرته على صناعة السلام

كتب : مصراوي

05:47 ص 08/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إلى عدم الاستهانة أبدا بقدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعزيز مصالح أمريكا بنجاح وصناعة السلام.

وتعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "هذا نصر للولايات المتحدة، تحقق بفضل الرئيس دونالد ترامب وجيشنا الرائع".

أضافت منذ بداية عملية الغضب الملحمي، قدر الرئيس ترامب أن تستغرق العملية من 4 إلى 6 أسابيع، وبفضل القدرات المذهلة لمقاتلينا، نجحنا في تحقيق أهدافنا العسكرية الأساسية بل وتجاوزناها خلال 38 يوما".

أكدت أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيقدمان المزيد من المعلومات حول ذلك اليوم صباحا.

أكدت أن نجاح الجيش الأمريكي خلق أقصى درجات الضغط، مما أتاح للرئيس ترامب وفريقه الدخول في مفاوضات صعبة أسفرت الآن عن فتح نافذة لحل دبلوماسي وسلام طويل الأمد بالإضافة إلى ذلك، تمكن الرئيس ترامب من إعادة فتح مضيق هرمز.

وتابعت: "لا تستهينوا أبدا بقدرة الرئيس ترامب على تعزيز مصالح أمريكا بنجاح وصناعة السلام"، وفقا لروسيا اليوم.

"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
تحذير صحي.. أعراض صامتة لنقص المغنيسيوم يجب الانتباه لها

