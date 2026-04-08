مسؤول إسرائيلي: فوجئنا بقرار وقف إطلاق النار من ترامب

كتب : محمد أبو بكر

01:55 ص 08/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال مسؤول إسرائيلي، إننا ملتزمون بوقف إطلاق النار وفوجئنا بقرار ترامب وتم إبلاغنا عندما كانت كل التفاصيل جاهزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وقال "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، فجر الأربعاء، إنه استنادًا إلى محادثات مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير، حيث طلبا مني تأجيل القوة التدميرية المرسلة الليلة إلى إيران، ومع موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف وهجوم إيران لفترة أسبوعين، وسيكون هذا وقف إطلاق نار ثنائي الجانب.

وأضاف "ترامب"، أن سبب هذا القرار هو أننا حققنا وتجاوزنا جميع الأهداف العسكرية، ونحن متقدمون جدًا في التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن السلام طويل الأمد مع إيران والسلام في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس الأمريكي، إنه أنه تلقى اقتراحًا من إيران يتكون من 10 نقاط، قائلًا:"نعتقد أنه أساس قابل للتفاوض".

