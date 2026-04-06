

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الإسرائيلية تعمل حاليا على اعتراضها، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي وخدمة الإسعاف الإسرائيلية، أعلنوا الأحد أن صاروخا إيرانيا أصاب مبنى سكنيا في مدينة حيفا شمال إسرائيل، ما أسفر عن وقوع 4 إصابات.

أكد الجيش الإسرائيلي، أن المبنى تعرض لـ"ضربة مباشرة بصاروخ"، موضحا أن الصاروخ الذي أصابه "إيراني".

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء، إن 4 أشخاص أصيبوا جراء تعرض مبنى من 7 طوابق لضربة مباشرة.

وأضافت الهيئة، أن طواقمها قدمت العلاج لرجل 82 عاما، وصفت حالته بأنها خطيرة إثر إصابته بشظايا، وتم نقله إلى المستشفى.

وأصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة هم امرأتان "77 عاما و38 عاما" وطفل يبلغ 10 أعوام أصيب في الرأس، وفق خدمة الإسعاف.