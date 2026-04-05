أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأن طائرة واحدة على الأقل من الطائرات المشاركة في عملية إجلاء الطيار الأمريكي من داخل إيران تُركت خلفها خلال مهمة الإنقاذ، بعد أن واجهت العملية تعقيدات ميدانية.

تدمير الطائرات لمنع وقوعها في يد إيران

وبحسب التقرير، فإن الطائرة "التي يُرجح أنها من طراز C-130 هيركوليز" علقت في الوحل أثناء تنفيذ المهمة، ما اضطر القوات الأمريكية إلى تدميرها ميدانيًا لمنع وقوعها في أيدي القوات الإيرانية، وفي المقابل، وصلت طائرات إضافية إلى موقع العملية لنقل أفراد القوة المشاركة وإعادتهم بسلام.

ترامب يعلن استعادة الطيار الثاني

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي دفع بعشرات الطائرات المسلحة "بأكثر الأسلحة فتكًا في العالم" لتنفيذ عملية استعادة أحد أفراد طاقم الطائرة الأمريكية.

وقال ترامب إن "عشرات الطائرات شاركت في عملية إنقاذ الطيار في عمق الأراضي الإيرانية بتوجيهات مباشرة مني"، مشيرًا إلى أن الطيار كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة بينما كانت قوات معادية تطارده.

وأضاف أن أحد أفراد طاقم المقاتلة أصيب خلال الحادث، لكنه "سيكون بخير"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي نفذ "واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة" لاستعادة الطيار الذي أُسقطت مقاتلته داخل إيران.