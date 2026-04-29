رئيس الأركان الأمريكي: طبيعة الحروب تتغير بشكل سريع وهذا يتطلب منا الاستثمار بشكل أكبر

كتب : وكالات

06:24 م 29/04/2026

الجنرال دان كين

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، إنه يريد أن يحذو حذو الجنرال جورج سي مارشال، الذي خدم خلال الحرب العالمية الثانية وساعد أوروبا لاحقاً على التعافي من الصراع.

وأضاف الجنرال دان كين، خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي بشأن حرب إيران اليوم الأربعاء، "أن التزامه بالسيطرة المدنية والعسكرية، وعدم انحياز الجيش، يظل معيارا ثابتا أستلهم منه كثيرًا. أسعى يوميًا إلى محاكاة صراحته، فأقدم الحقائق لقادتنا، وأقول لهم دائمًا ما يحتاجون إلى سماعه، لا ما يرغبون في سماعه".

وأكد دان كين، أن هيئة الأركان الأمريكي، تعمل على ضمان أن يكون لدى القوات الأمريكية تفوق استراتيجي، مشيرًا إلى "أنه يحتاج إلى استثمارات مستمرة لتحديث قواتنا وضمان جاهزيتها لمواجهة المخاطر".

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، "إلى أنه يهدف إلى أن تواصل قواتنا استعراض القوة الأمريكية والرد على التحديات العالمية".

وتابع رئيس هيئة الأركان الأمريكية: "ميزانية العام المقبل تسمح لنا باستباق التقدم التكنولوجي المتسارع.. وطبيعة الحروب تتغير بشكل سريع وهذا يتطلب منا الاستثمار بشكل أكبر".


حرب إيران - إيران وأمريكا - الكونجرس - القوات الأمريكية

القوات الأمريكية الكونجرس حرب إيران إيران وأمريكا

