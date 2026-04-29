يخضع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، للاستجواب من قِبل أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب ضد إيران التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

استجواب وزير الحرب أمام الكونجرس

يأتي هذا الاستجواب وسط انتقادات حادة من الجانب الديمقراطي، الذي يرى أن هذا القرار تسبب في صراع "مكلف ومرهق" تم خوضه دون الحصول على الموافقة القانونية اللازمة من الكونجرس مما يُثير تساؤلات حول دستورية العمليات العسكرية الجارية وتداعياتها السياسية.

موازنة دفاعية تاريخية ومطالب عسكرية

تبحث لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب خلال جلسة الاستماع مقترح الإدارة الأمريكية لموازنة الدفاع لعام 2027 الذي يهدف إلى رفع الإنفاق العسكري إلى مستوى غير مسبوق يصل إلى تريليون ونصف التريليون دولار، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ومن المتوقع أن يركز هيجسيث رفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين على ضرورة تعزيز الترسانة الأمريكية بالمزيد من الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة بالإضافة إلى زيادة عدد السفن الحربية لمواجهة التحديات الميدانية المتصاعدة.

انتقادات ديمقراطية وتساؤلات حول الجاهزية

يعتزم النواب الديمقراطيون تسليط الضوء على التكاليف المالية الضخمة للحرب والنقص الحاد في مخزون الذخيرة الأمريكية الاستراتيجية، فضلا عن إثارة قضايا إنسانية تتعلق باستهداف مدرسة وسقوط ضحايا من الأطفال.

كما تشمل محاور الاستجواب استفسارات حول مدى قدرة الجيش على التصدي لأسراب المسيّرات الإيرانية التي نجح بعضها في اختراق الدفاعات الأمريكية وإيقاع إصابات بين صفوف الجنود مما يضع الجاهزية العسكرية تحت مجهر النقد.

انقسام تشريعي ومستقبل الصراع

في الوقت الذي فشل فيه الديمقراطيون في تمرير قرارات تُلزم الرئيس الأمريكي بوقف القتال بانتظار تفويض برلماني يواصل الجمهوريون دعمهم لقيادة ترامب في زمن الحرب، مبررين موقفهم بخطر البرنامج النووي الإيراني، وضرورة الحفاظ على المصالح الأمنية.

ومع ذلك يُبدي بعض نواب الحزب الجمهوري رغبة في إنهاء الصراع وتجنب استنزاف الموارد بانتظار عمليات تصويت مستقبلية قد تُمثّل اختبارا حقيقيا لاستمرارية الدعم السياسي للإدارة إذا طال أمد المواجهة العسكرية.