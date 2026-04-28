أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد عملية اقتحام متعمدة استهدفت منزل قائد الشرطة العسكرية العميد يوفال يامين، في مدينة عسقلان، بينما كان أفراد عائلته متواجدين داخل المسكن.

وأفادت القناة 14 العبرية، بأن قوات الأمن انتقلت فورا إلى موقع الحادث للبحث عن المشتبه بهم وتحديد هوياتهم، حيث أسفرت التدخلات الأمنية عن اعتقال 25 متظاهرا من الحريديم الذين انخرطوا في أعمال شغب بالقرب من مقر الشرطة العسكرية.

דובר צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר התקבל דיווח על פריצה מכוונת לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי, תת-אלוף יובל יאמין, בעוד משפחתו בבית



כוחות הביטחון הוזנקו למקום ופועלים לאיתור החשודים, עד כה נעצרו 25 מפגינים



נתניהו: "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי… pic.twitter.com/2byGWYrOjm — C14 (@C14_news) April 28, 2026

نتنياهو يطالب بإجراءات صارمة

وأدان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا التصرف بشدة، واصفا الواقعة بأنها "هجوم متهور وعنيف ضد ضابط الشرطة العسكرية الرئيسي".

אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 28, 2026

وشدد نتنياهو على ضرورة إنفاذ القانون واتخاذ إجراءات قوية ضد كل من ثبت تورطه في هذا الاعتداء الذي استهدف منزلا يقطنه أفراد عائلة القائد العسكري.

اضطرابات عسقلان ومقر الشرطة العسكرية

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن الاعتقالات التي طالت 25 فردا جاءت على خلفية اضطرابات واسعة نفذها الحريديم في محيط منشآت تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عسقلان.

25 נעצרו באשקלון בהתפרעויות החרדים ליד בית מפקד המשטרה הצבאית https://t.co/nEvtSt0UXz — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) April 28, 2026

وأكدت المصادر العبرية أن قوات الأمن تواصل عملها في تمشيط المنطقة لضمان السيطرة على الموقف ومنع تكرار محاولات انتهاك المنازل الخاصة بالمسؤولين العسكريين.