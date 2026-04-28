إسرائيل.. اعتقال 25 من الحريديم بعد اقتحامهم منزل قائد الشرطة العسكرية- فيديو

كتب : محمود الطوخي

11:18 م 28/04/2026

الجيش الاسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد عملية اقتحام متعمدة استهدفت منزل قائد الشرطة العسكرية العميد يوفال يامين، في مدينة عسقلان، بينما كان أفراد عائلته متواجدين داخل المسكن.

وأفادت القناة 14 العبرية، بأن قوات الأمن انتقلت فورا إلى موقع الحادث للبحث عن المشتبه بهم وتحديد هوياتهم، حيث أسفرت التدخلات الأمنية عن اعتقال 25 متظاهرا من الحريديم الذين انخرطوا في أعمال شغب بالقرب من مقر الشرطة العسكرية.

نتنياهو يطالب بإجراءات صارمة

وأدان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا التصرف بشدة، واصفا الواقعة بأنها "هجوم متهور وعنيف ضد ضابط الشرطة العسكرية الرئيسي".

وشدد نتنياهو على ضرورة إنفاذ القانون واتخاذ إجراءات قوية ضد كل من ثبت تورطه في هذا الاعتداء الذي استهدف منزلا يقطنه أفراد عائلة القائد العسكري.

اضطرابات عسقلان ومقر الشرطة العسكرية

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن الاعتقالات التي طالت 25 فردا جاءت على خلفية اضطرابات واسعة نفذها الحريديم في محيط منشآت تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عسقلان.

وأكدت المصادر العبرية أن قوات الأمن تواصل عملها في تمشيط المنطقة لضمان السيطرة على الموقف ومنع تكرار محاولات انتهاك المنازل الخاصة بالمسؤولين العسكريين.

فيديو قد يعجبك



بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"