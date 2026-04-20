القاهرة (أ ش أ)

أكد السفير حداد الجوهرى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، انه سيتم شحن جثمان الدكتور ضياء العوضى إلى مصر فى أسرع وقت فور الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.

وقال الجوهري، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية تلقت اليوم أنباء مؤكدة من القنصلية المصرية بدبي بوفاة الدكتور ضياء العوضى.

تفاصيل وفاة الدكتور ضياء العوضي

وأضاف أن سلطات دبي أخطرت القنصلية المصرية بوفاة العوضى حيث كان يتواجد بأحد فنادق دبي وتم العثور عليه متوفياً .. وتم نقله إلى أحد المستشفيات لمعرفة سبب الوفاة.

وتابع أن القنصلية المصرية بدبي تتابع مع السلطات الإماراتية الإجراءات للحصول على شهادة الوفاة ومعرفة أسباب الوفاة.

وأكد السفير الجوهري انه تواصل شخصياً مع محامى أسرة الدكتور العوضى.. مضيفا أنه سيستقبل زوجة الدكتور العوضي ومحامي الأسرة غدا الاثنين بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة لتقديم واجب العزاء واخطارهما رسمياً بالوفاة واطلاعهما على كافة التفاصيل واستكمال بقية اجراءات شحن الجثمان إلى مصر والتى تتم -في جميع حالات الوفاة بالخارج- بناء على رغبة الأسرة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات اللازمة فى هذا الإطار.