بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع وزراء خارجية روسيا والصين واليابان كلا على حده هاتفيا، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وتيرة الاتصالات الدبلوماسية بين السعودية، ودول العالم تعززت، في إطار تنسيق المواقف المشتركة حيال الاعتداءات الإيرانية المتواصلة.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية، أنه خلال الساعات الماضية، تلقى فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جرى خلاله التأكيد على مناقشة الجهود الدولية إزاء الأوضاع الراهنة.

في سياق متصل، استقبل في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

واستعرضا العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.