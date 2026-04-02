بدأت تداعيات حرب إيران تطال البنية التحتية اللوجستية بشكل مباشر، حيث استهدف قصف جوي مشترك جسرا استراتيجيا يربط العاصمة طهران بمدينة كرج، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

جسر "بي 1".. خسائر بشرية ومادية

وأدت الغارات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية على جسر "بي 1" الواقع غرب العاصمة الإيرانية إلى مقتل شخصين على الأقل وفقا لما ورد في وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مسؤول أمني محلي، أن عدة ضربات استهدفت الجسر يوم الخميس على بعد 40 كيلومترا من طهران، مما تسبب في قطع طريق رئيسي جديد كان قيد الإنشاء لربط العاصمة بمدينة كرج، وهو ما يعكس وتيرة التصعيد في حرب إيران وأمريكا.

استهداف "فخر المهندسين" في ظل حرب إيران وأمريكا

وصفت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، المنشأة المتضررة بأنها "أطول جسر في الشرق الأوسط".

وكان من المقرر أن يسهم هذا المشروع الضخم في تقليص مدة السفر بين طهران وكرج من ساعة كاملة إلى 10 دقائق فقط، حيث اعتبرته التقارير الإيرانية "مصدر فخر للمهندسين الإيرانيين" قبل أن تطاله نيران حرب إيران المستعرة.

فيديو.. استهداف جسر "بي 1"

وثق مقطع فيديو متداول لحظة تعرض جسر "بي 1"، بالقرب من مدينة كرج الإيرانية لهجوم أمريكي إسرائيلي، بحسب وسائل الإعلام الإيراني.

ویدیوی دریافتی: 'حمله دوباره به پل B1 در عظیمیه #کرج حدود ساعت ۱۷:۳۰'

پنج‌شنبه ۱۳ فروردین #Iran pic.twitter.com/8Lz3tZ2t1l — Vahid Online (@Vahid) April 2, 2026

ووفقا للتلفزيون الإيراني، أصيب عدد من الأشخاص في الهجوم، ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن جسر "بي 1" تعرض للقصف مرتين خلال ساعات قليلة.