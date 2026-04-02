إعلان

فيديو| قصف أمريكي إسرائيلي يستهدف جسر "بي 1" في كرج الإيرانية

كتب : وكالات

05:55 م 02/04/2026 تعديل في 06:55 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت تداعيات حرب إيران تطال البنية التحتية اللوجستية بشكل مباشر، حيث استهدف قصف جوي مشترك جسرا استراتيجيا يربط العاصمة طهران بمدينة كرج، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

جسر "بي 1".. خسائر بشرية ومادية

وأدت الغارات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية على جسر "بي 1" الواقع غرب العاصمة الإيرانية إلى مقتل شخصين على الأقل وفقا لما ورد في وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مسؤول أمني محلي، أن عدة ضربات استهدفت الجسر يوم الخميس على بعد 40 كيلومترا من طهران، مما تسبب في قطع طريق رئيسي جديد كان قيد الإنشاء لربط العاصمة بمدينة كرج، وهو ما يعكس وتيرة التصعيد في حرب إيران وأمريكا.

استهداف "فخر المهندسين" في ظل حرب إيران وأمريكا

وصفت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، المنشأة المتضررة بأنها "أطول جسر في الشرق الأوسط".

وكان من المقرر أن يسهم هذا المشروع الضخم في تقليص مدة السفر بين طهران وكرج من ساعة كاملة إلى 10 دقائق فقط، حيث اعتبرته التقارير الإيرانية "مصدر فخر للمهندسين الإيرانيين" قبل أن تطاله نيران حرب إيران المستعرة.

فيديو.. استهداف جسر "بي 1"

وثق مقطع فيديو متداول لحظة تعرض جسر "بي 1"، بالقرب من مدينة كرج الإيرانية لهجوم أمريكي إسرائيلي، بحسب وسائل الإعلام الإيراني.

ووفقا للتلفزيون الإيراني، أصيب عدد من الأشخاص في الهجوم، ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن جسر "بي 1" تعرض للقصف مرتين خلال ساعات قليلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا جسر "بي 1" الشرق الأوسط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق