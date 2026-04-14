قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن جولة إضافية من مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا قد تنطلق في العاصمة الباكستانية إسلام خلال اليومين المقبلين.

وأوضح ترامب في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، أن المفاوضات تمضي بوتيرة بطيئة نوعا ما، ملمحا في البداية إلى إمكانية نقل الجولة الثانية من التفاوض المباشر، الرامية لإنهاء حرب إيران المستمرة منذ أسابيع، إلى موقع في القارة الأوروبية.

كواليس وساطة إسلام آباد في حرب إيران

مع ذلك، قدّم الرئيس الأمريكي تحديثا لموقفه مؤكدا تفضيله الاستمرار في مسار إسلام آباد، حيث حثّ الطواقم الصحفية على البقاء هناك تحسبا لتطورات اليومين القادمين، مشيرا إلى ميله القوي لهذا الخيار.

وأرجع ترامب، هذا التوجه إلى الدور الفعال الذي يضطلع به رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير، واصفا أداءه بالمذهل والناجح في إدارة الملفات المعقدة.

واستذكر الرئيس الأمريكي العلاقة الوثيقة التي تشكلت مع منير خلال العام الماضي إبان النزاع الذي خاضته باكستان مع الهند، والذي تم إنهاؤه بعد 4 أيام فقط بفضل ميثاق سلام ساهمت الولايات المتحدة في التوسط فيه.

وتساءل ترامب عن جدوى التوجه إلى دولة أخرى ليس لها علاقة مباشرة بجذور الأزمة القائمة، مؤكدا ثقته في المسار الباكستاني لتقريب وجهات النظر ضمن ملف إيران وأمريكا.

موقف ترامب من شروط حوار إيران وأمريكا النووي

وفيما يتعلق بالملف النووي الذي يمثل جوهر الخلاف في صراع إيران وأمريكا، أعرب ترامب عن عدم رضاه تجاه التقارير التي أشارت إلى مطالبة واشنطن لطهران بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم لمدة عقدين من الزمن خلال المباحثات السابقة التي لم تكلل بالنجاح.

وشدد الرئيس الأمريكي على موقفه القاطع برفض هذا المقترح الزمني، مؤكدا ضرورة المنع المطلق والنهائي لامتلاك طهران أي أسلحة نووية.

وأوضح ترامب أن اشتراط الـ20 عاما لا يتماشى مع رؤيته لإنهاء التهديد بشكل جذري، مؤكدا استمراره في ممارسة الضغوط لانتزاع تنازلات كاملة تضمن عدم عودة النشاط النووي الإيراني تحت أي ظرف.