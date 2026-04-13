استشهاد 5 أشخاص في غارات إسرائيلية على عدة قرى بجنوب لبنان

كتب : د ب أ

10:04 ص 13/04/2026

غارات إسرائيلية على بيروت أرشيفية

قُتل خمسة أشخاص في غارات إسرائيلية متفرقة، اليوم الإثنين، على عدة قرى في جنوب لبنان.

وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام" ، "أدت غارات العدو على بلدة البازورية ، والتي بلغت حتى فجر اليوم تسع غارات، إلى سقوط شهيد وتسعة جرحى".

وأضافت الوكالة أن "أعمال البحث لاتزال قائمة عن جرحى او شهداء في حين تعرّضت منازل لأضرار جسيمة ولا سيما في مبنى المدرسة الرسمية".

وأشارت إلى "استشهاد شاب صباح اليوم في غارة على النبطية الفوقا، وآخر في غارة على صير الغربية، واثنان في غارة على شوكين منتصف الليلة الماضية".

لبنان قصف لبنان الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية حرب لبنان وإسرائيل

