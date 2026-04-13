قُتل خمسة أشخاص في غارات إسرائيلية متفرقة، اليوم الإثنين، على عدة قرى في جنوب لبنان.

وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام" ، "أدت غارات العدو على بلدة البازورية ، والتي بلغت حتى فجر اليوم تسع غارات، إلى سقوط شهيد وتسعة جرحى".

وأضافت الوكالة أن "أعمال البحث لاتزال قائمة عن جرحى او شهداء في حين تعرّضت منازل لأضرار جسيمة ولا سيما في مبنى المدرسة الرسمية".

وأشارت إلى "استشهاد شاب صباح اليوم في غارة على النبطية الفوقا، وآخر في غارة على صير الغربية، واثنان في غارة على شوكين منتصف الليلة الماضية".