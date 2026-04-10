"الرب لا يبارك أي صراع".. بابا الفاتيكان ينتقد لغة ترامب الدينية في حرب إيران

كتب : مصراوي

09:53 م 10/04/2026

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

انتقد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم الجمعة، اللغة الدينية التي استخدمها المسؤولون الأمريكيون لتبرير الحرب في إيران، في أحدث جولة من المواجهة بين البابا وإدارة ترامب بشأن الصراع.

وجّه انتقادات لاذعة وأكثر حدة للحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مؤكداً أن "الرب لا يبارك أي صراع" وأنه بالتأكيد لا يقف في صف من يسقطون القنابل.

وجاءت تصريحات البابا خلال لقاء ضم كبار أساقفة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق، وهي كنيسة شرقية يقيم رجال دينها حالياً في روما لانتخاب بطريرك جديدا.

ووصف ليو هذه اللقاءات بأنها بوادر أمل "في عالم يغرق في عنف لا إنساني ولا معنى له "، ولا سيما في أراضي المسيحية الأولى التي "دنستها الحرب ووحشية المصالح التجارية، دون أي اعتبار لحياة البشر".

وشدّد بابا الفاتيكان على أنه لا يوجد أي سبب يمكن أن يبرر سفك الدماء البريئة، وحث الحضور على "الإعلان بوضوح أن : الرب لا يبارك أي صراع، وأن يصرخوا في وجه العالم بأسره بأن من يتبع المسيح، أمير السلام، لا يمكنه أبداً أن يكون إلى جانب من رفعوا السيف بالأمس ويسقطون القنابل اليوم".

ومن المقرر أن يترأس البابا ليو، يوم غد السبت، صلاة استثنائية من أجل السلام في كاتدرائية القديس بطرس.

وتم الإعداد لهذه الصلاة قبل الإعلان عن إجراء محادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران، والتي من المتوقع أن تنطلق غدا السبت في باكستان.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 شباب بلوزداد.. ضغط جزائري متواصل
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 شباب بلوزداد.. ضغط جزائري متواصل
تحطم طائرة للجيش الفرنسي وإصابة طيارين
شئون عربية و دولية

تحطم طائرة للجيش الفرنسي وإصابة طيارين

انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده
زووم

انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده

الرئيس السيسي لـ"ميلوني": نرفض أي انتهاك لسيادة الدول أو المساس بمقدرات
أخبار مصر

الرئيس السيسي لـ"ميلوني": نرفض أي انتهاك لسيادة الدول أو المساس بمقدرات
بعد انتشاره في الصين.. 5 أعراض تكشف الإصابة بفيروس POH-VAU
نصائح طبية

بعد انتشاره في الصين.. 5 أعراض تكشف الإصابة بفيروس POH-VAU

أخبار

المزيد

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
لحظة بلحظة.. الزمالك وشباب بلوزداد في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية