قيادي في حزب الله: نريد تثبيت معادلة ردع جديدة تمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان

كتب : محمد أبو بكر

04:32 م 09/03/2026

كتائب حزب الله

قال مـحـمـود قـمـاطـي، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، إن الحزب يسعى إلى تثبيت معادلة ردع قوية جديدة تمنع إسرائيل بشكل كامل من الاعتداء على لبنان.

وأضاف "قماطي"، أن الدولة اللبنانية أمام فرصة ذهبية يمكنها الاستفادة منها في ظل الواقع الميداني الجديد الذي أثبته حزب الله.

وأوضح أن الحزب يخوض حربًا دفاعية عن لبنان بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرت بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن ما يحدث في مناطق البقاع من محاولات إنزال إسرائيلية يعد أمرًا خطيرًا، مؤكدًا أنه يتجاوز قضية رون آراد.

وأكد: الصورة التي ارتسمت في البقاع أكّدت معادلة: جيش وشعب ومقاومة.

وتابع: ليس لدينا توقعات حول الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء الحرب، لكن الأصوات المُعارضة لهذه الحرب بدأت ترتفع في إسرائيل.

