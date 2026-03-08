كشف مسؤولون أمريكيون، أن الضربة الأولى التي استهدفت إيران أسفرت عن مقتل شخصيات كانت الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض تعتبرها من الأكثر استعدادًا للدخول في مفاوضات.

في سياق متصل، قال علي لاريجاني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحرب من أجل تحقيق أهداف إسرائيل.

كانت القيادة المركزية الأمريكية، أكدت أن زعم إيران بأنها تستهدف حصرًا مواقع عسكرية هو محض أكاذيب.

قالت: قواتنا تقف جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين لحماية المطارات المدنية والفنادق والأحياء السكنية من الاستهدافات الإيرانية.