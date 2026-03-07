

وكالات

قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إنه سينسحب من مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا لم يعد بالنفع على الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان حكومي صدر أمس الجمعة بعد أن عمقت الحرب على إيران الشكوك حول مشاركة بلاده في مجلس السلام.

وأثارت مشاركة إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، في المجلس، وقرارها المساهمة بقوات في قوة استقرار غزة، انتقادات من الخبراء والجماعات الإسلامية في الداخل، الذين يقولون إن ذلك يضر بدعمها الراسخ منذ زمن بعيد للقضية الفلسطينية.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط قد يؤثر على توقيت نشر قوات الاستقرار الدولية، التي أذن بها مجلس الأمن الدولي ، وتعد إندونيسيا من أبرز المساهمين فيها.

وقال مسؤول في إدارة ترامب لرويترز، ردا على سؤال حول الشكوك بشأن دور إندونيسيا: "في حين أن بعض الجداول الزمنية لنشر قوات الاستقرار الدولية قد تتغير تبعا للوضع على الأرض، فإن المناقشات مع شركائنا الإندونيسيين مستمرة".

وقال وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو يوم الثلاثاء، إن جميع المناقشات حول مجلس السلام، الذي سيشرف على إنشاء قوة الاستقرار، قد توقفت بسبب الحرب مع إيران.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب الاتصالات الحكومي، اجتمع برابوو مع قادة الجماعات الإسلامية المحلية في مساء الخميس، حيث كرر أسباب انضمامه إلى المجلس.

ونقل البيان عن حنيف العطاس من جبهة الإخوان المسلمين قوله إن برابوو سينسحب من المجلس إذا لم يكن ذلك في مصلحة فلسطين وإندونيسيا.

وقال حنيف في البيان: "قال الرئيس إنه إذا رأى أنه لم يعد هناك أي فائدة لفلسطين وأن المجلس لا يتماشى مع المصالح الوطنية لإندونيسيا، فسوف ينسحب".

وقال القائد الأمريكي لقوة الاستقرار، التي تهدف إلى المساعدة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني، الشهر الماضي إن نائبه سيكون إندونيسيا.

كان مجلس العلماء الإندونيسي، وهو هيئة دينية رائدة، قد دعا في وقت سابق إندونيسيا إلى الانسحاب من المجلس بسبب دور الولايات المتحدة في حرب إيران.

وقال منتقدون، إن مشاركة إندونيسيا تضر بدعمها الطويل الأمد للقضية الفلسطينية.

وقالت جماعة نهضة العلماء، أكبر جماعة إسلامية في البلاد، إن الحكومة الإندونيسية يمكن أن تستخدم دورها في المجلس لتشجيع تخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وقال زعيم الجماعة، يحيى خليل ستاكوف، في بيان صدر عن مكتب برابوو في وقت متأخر من يوم الخميس: "يمكن لإندونيسيا أن تعلن أن جدول أعمال المجلس معلق حتى يتم إجراء محادثات حول تخفيف حدة التوتر والسلام من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران"، وفقا للغد.