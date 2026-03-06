إعلان

12 قتيلًا وجريحًا في غارة إسرائيلية استهدفت مكتبًا لـ"حماس" بمدينة صيدا اللبنانية

كتب : مصطفى الشاعر

02:00 م 06/03/2026

وزارة الصحة اللبنانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حصيلة أولية لـ"غارة إسرائيلية" استهدفت مدينة صيدا جنوبي البلاد.

ملاحقة قيادات حماس

بحسب وسائل إعلام لبنانية، أفادت المعلومات الميدانية، اليوم الجمعة، بأن الهجوم استهدف الطابق قبل الأخير في "بناية المقاصد" بالقرب من مسجد الصديق، وهي منطقة تضم عيادات طبية ومكاتب مدنية، حيث هرعت سيارات الإسعاف لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.


وأشارت التقارير إلى أن المكتب المستهدف يعود للقيادي في حركة حماس، "محمد السهلي".

قصف عنيف على الضاحية

في تصعيد متزامن، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت. استهدفت الغارة الأولى مبنى في "منطقة الجاموس" المكتظة، بينما ضربت الغارة الثانية موقعا بالقرب من "ملعب الراية"، مما أحدث دمارا واسعا وتصاعدا لأعمدة الدخان في سماء العاصمة اللبنانية، وسط حالة من الذعر بين السكان.

بيان الجيش الإسرائيلي

من جانبه، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا مقتضبا، اليوم الجمعة، أكد فيه أن "جيش الدفاع بدأ للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية".
وأوضح البيان، أن العملية تستهدف ما وصفها بـ "بنى تحتية تابعة لحزب الله"، مشددا على استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف المخطط لها في الجبهة الشمالية.




ومع استمرار تصاعد أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة "صيدا"، تواصل فرق الدفاع المدني اللبناني عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المستهدفة، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة اللبنانية لبنان حماس غارات إسرائيلية مدينة صيدا اللبنانية هجمات إيران هجمات على الخليج الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
أخبار وتقارير

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

منها الحقن الشرجية واللبوس.. 4 أحكام مهمة عن المفطرات في رمضان يوضحها علي
جنة الصائم

منها الحقن الشرجية واللبوس.. 4 أحكام مهمة عن المفطرات في رمضان يوضحها علي
"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
شئون عربية و دولية

"حقل ألغام بالسماء".. ماذا نعرف عن صواريخ إيران الانشطارية التي ضربت إسرائيل؟
تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين
رياضة عربية وعالمية

تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران