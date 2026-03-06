أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حصيلة أولية لـ"غارة إسرائيلية" استهدفت مدينة صيدا جنوبي البلاد.

ملاحقة قيادات حماس

بحسب وسائل إعلام لبنانية، أفادت المعلومات الميدانية، اليوم الجمعة، بأن الهجوم استهدف الطابق قبل الأخير في "بناية المقاصد" بالقرب من مسجد الصديق، وهي منطقة تضم عيادات طبية ومكاتب مدنية، حيث هرعت سيارات الإسعاف لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

مشاهد أولية من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة #صيدا pic.twitter.com/RP6lZdtBNe — Future TV :: News (@futuretvnews) March 6, 2026



وأشارت التقارير إلى أن المكتب المستهدف يعود للقيادي في حركة حماس، "محمد السهلي".

قصف عنيف على الضاحية

في تصعيد متزامن، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت. استهدفت الغارة الأولى مبنى في "منطقة الجاموس" المكتظة، بينما ضربت الغارة الثانية موقعا بالقرب من "ملعب الراية"، مما أحدث دمارا واسعا وتصاعدا لأعمدة الدخان في سماء العاصمة اللبنانية، وسط حالة من الذعر بين السكان.

بيان الجيش الإسرائيلي

من جانبه، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا مقتضبا، اليوم الجمعة، أكد فيه أن "جيش الدفاع بدأ للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية".

وأوضح البيان، أن العملية تستهدف ما وصفها بـ "بنى تحتية تابعة لحزب الله"، مشددا على استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف المخطط لها في الجبهة الشمالية.







مراسل "ليبانون ديبايت": معلومات أولية تشير إلى استهداف شقة في مبنى المقاصد في صيدا قرب المحكمة الشرعية pic.twitter.com/kg9n0BZejd — Lebanon Debate (@lebanondebate) March 6, 2026



ومع استمرار تصاعد أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة "صيدا"، تواصل فرق الدفاع المدني اللبناني عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المستهدفة، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.