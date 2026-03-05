إعلان

إسرائيل تشن موجة جديدة من الضربات على طهران.. وتستهدف البنى التحتية لـ حزب الله

كتب : محمد أبو بكر

06:13 ص 05/03/2026

إيران وإسرائيل

أعلنت إسرائيل عن شن موجة جديدة من الضربات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى استهداف ما وصفته بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في بيروت، بحسب CNN.

في المقابل، شنت إيران هجومًا بطائرة مسيرة على مركز بيانات تابع لشركة أمازون في البحرين، وفقًا لوكالة أنباء إيرانية رسمية.

ورفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ قرارًا يقضي بإلزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونجرس قبل تنفيذ أي عمل عسكري مستقبلي ضد إيران.

