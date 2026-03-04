إعلان

لأول مرة.. أمريكا تستخدم الصواريخ التكتيكية الباليستية PrSM في الهجوم على إيران

كتب : مصراوي

05:54 ص 04/03/2026

الصواريخ التكتيكية الباليستية PrSM

وكالات

استخدمت القوات المسلحة الأمريكية في هجومها على إيران لأول مرة أحدث الصواريخ التكتيكية العملياتية من نوع PrSM التي تُطلق من منصات M142 HIMARS، وفقا لما أفادت به بوابة The War Zone الإلكترونية الأمريكية.

بدأت القوات الأمريكية في استلام هذا السلاح قبل بضع سنوات فقط.

وتختلف هذه الوسيلة القتالية في شكلها وتكوين ذيلها عن صواريخ ATACMS المعروفة، وتتميز بمدى إطلاق نار أكبر.

بينما بلغ المدى الأقصى سابقا 300 كم، يصل الآن ما لا يقل عن 500 كم، ويتوقع أن يصل في المستقبل إلى 650 و1000 كم.

ويُستخدم صاروخ PrSM لإصابة وسائل الدفاع الجوي المنتشرة على الساحل ومحطات الرادار وغيرها من الأهداف التي تتطلب استجابة سريعة. وبالإضافة إلى منصات M142 HIMARS يمكن استخدام صاروخ PrSM أيضا من منصة M270 MLRS المجنزرة.

ويتم حاليا تطوير عدة نسخ من صاروخ PrSM، وبينها نسخة قادرة على ضرب أهداف متحركة، ونسخة أخرى تحمل طائرات مسيّرة انتحارية، ونسخة ثالثة تحمل قنابل موجهة عالية الدقة.

مواصفات صاروخ PrSM التكتيكي العملياتي:

PrSM ( Precision Strike Missile ) هو صاروخ باليستي تكتيكي عملياتي " أرض-أرض" أمريكي من الجيل الجديد، صُمم ليحل محل صواريخ ATACMS القديمة.

فيما يلي خصائصه التقنية الرئيسية، المستقاة من مصادر مفتوحة.

- الشركة المصنعة: " لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin).

- نوع: صاروخ باليستي تكتيكي أرض-أرض قصير المدى.

-المدى: يتجاوز 500 كم في النسخة الأساسية (Increment 1).

- هدف مستقبلي: 650 كم وحتى 1000 كم في نسخ لاحقة.

- السرعة: تزيد عن 3 ماخ (حوالي 4050 كم/س) ، وتصل إلى سرعات عالية جدا في المرحلة النهائية مما يصعّب اعتراضه.

- الرأس الحربي شديدة الانفجار.

- الوزن ~91 كجم

- المنصات: M142 HIMARS (عجلات) و M270 MLRS (مجنزرة)،
تحمل كل منصة إطلاق صاروخين.

- الحالة التشغيلية: دخل الخدمة الفعلية منذ حوالي عامين.

- أول استخدام قتالي كان في أواخر فبراير 2026 ضد إيران.

ميزات إضافية:

الهدف: صمم خصيصا لضرب أنظمة الدفاع الجوي، والرادارات الساحلية، والأهداف الثابتة المحصنة بسرعة ودقة عاليتين.

التطوير: يتم تطوير نسخ مستقبلية من الصاروخ تشمل:

Increment 2: نسخة مضادة للسفن قادرة على ضرب أهداف متحركة.

نسخ أخرى: يمكنها حمل طائرات مسيّرة انتحارية أو ذخائر صغيرة موجهة بدقة، وفقا لروسيا اليوم.

