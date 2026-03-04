إعلان

لنقل المواطنين العالقين.. إسرائيل تفتح المجال الجوي تدريجيًا بعد إغلاقه منذ 28 فبراير


كتب- محمد أبو بكر:

05:18 ص 04/03/2026

المجال الجوي الإسرائيلي

أعلنت ميري ريجيف، وزيرة نقل دولة الاحتلال، إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي تدريجيًا اعتبارًا من ليل اليوم الأربعاء إلى الخميس، بعد إغلاقه في 28 فبراير مع بدء الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت إن القرار جاء بعد عمليات تقييم أمنية، موضحة أن الفتح المبكر سيظل رهنا بتطور الوضع.

من جهته، أكد المدير العام لـهيئة المطارات الإسرائيلية، شارون كيدمي، أن إعادة الفتح ستتم "بحذر شديد"، بمعدل طائرة واحدة في الساعة خلال أول 24 ساعة، على أن يتم رفع العدد لاحقًا للطائرات الصغيرة والكبيرة.

وأوضح متحدث باسم وزارة النقل، أن المرحلة الأولى ستقتصر على رحلات إعادة المواطنين الإسرائيليين العالقين في الخارج، ولن تشمل إقلاع الطائرات من الأراضي الإسرائيلية.

