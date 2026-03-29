أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن ساحة الحرب توسعت لتشمل دولًا عديدة، مشيرًا إلى وجود هجمات على سيادة العراق من أطراف مختلفة ومن الداخل.

وأوضح حسين في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أن العراق ليس مع الحرب وأنه يدعو دائما إلى حل المشكلات عبر المفاوضات والحوار، مؤكدًا دعم بلاده بقوة للخطوات الرامية إلى حل الأزمة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر الوسائل الدبلوماسية.

توسع حرب إيران

وأشار الوزير العراقي، إلى أن الحرب توسعت أيضًا إلى ساحات اقتصادية، محذرًا من خطورتها على الاقتصاد العالمي، ومؤكدًا إدانة أي هجمات على الدول الأخرى، وكذلك أي هجمات تنطلق من الأراضي العراقية.

وأضاف حسين، أن العراق يتعامل مع نار الحرب داخل أراضيه، وأن المنطقة بأكملها دخلت في أجواء الحرب الجارية، مشددًا على أن قرار الحرب والسلم بيد الحكومة العراقية وحدها وكذلك قرار الدفاع عن العراق.

العراق ترفض الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

وأكد وزير الخارجية العراقي، أن بغداد ليس في حالة حرب مع الولايات المتحدة ويعتبرها دولة صديقة، كما وصف إيران بأنها دولة جارة وصديقة، مع التأكيد على رفض الحرب عليها، ورفض الاعتداءات على الدول الخليجية.

ولفت وزير خارجية العراق، إلى وجود تواصل مستمر مع الحكومة الأمريكية، التي تفهم الوضع الداخلي في العراق، مشيرًا إلى وجود نقاط عالقة بين الجانبين يجب حلها.

وشدد الوزير العراقي، على أن أي جهة أو فصيل مسلح داخل العراق لا يملك الحق في تنفيذ هجمات ضد أي طرف، مؤكدًا موقف بلاده الرافض لأي اعتداء على أي دولة.